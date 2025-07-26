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Ирвинг: Дончич может набирать за матч 60 очков, 18 подборов и 18 передач

Ирвинг: Дончич может набирать за матч 60 очков, 18 подборов и 18 передач
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Звёздный разыгрывающий клуба НБА «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг и ассистент генерального менеджера команды Майкл Финли высказались о способностях словенского защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

«Он может набрать за матч что-то вроде 60 очков, 18 подборов и 18 передач. Я сам видел, как он за три минуты набрал 24 очка», — приводит слова Ирвинга издание Fadeaway World.

«Однажды на тренировке один из наших игроков решил поддеть Луку. Ему показалось, что Лука пришёл не слишком настроенным на работу. В итоге мы играли двусторонку, и этот игрок весь матч подначивал Луку на площадке. В конце концов Лука просто сказал: «Ладно». И после этого он в одиночку выдал отрезок 26:6. Можете спросить у кого угодно, я не преувеличиваю», — сказал Финли.

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