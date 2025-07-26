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Журналист объяснил, завоюют ли Карри и Леброн ещё по одному титулу

Журналист объяснил, завоюют ли Карри и Леброн ещё по одному титулу
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Популярный журналист Дэвид Деннис-младший ответил, есть ли шанс у двух четырёхкратных чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») завоевать ещё по одному титулу.

«Последняя вещь, которую я могу сделать, — это списать Стефена и Леброна со счетов в разговоре о титуле. Эта лига непредсказуема — мы не знаем, что случится в следующие несколько лет», — сказал Деннис-младший в эфире шоу NBA on ESPN.

Ранее Деннис-младший высказался о будущем 40-летнего форварда «Лейкерс» Джеймса в североамериканской лиге на фоне слухов о его желании покинуть клуб.

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