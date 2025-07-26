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О'Нил: если Руди Гобера введут в Зал славы, я надену платье на эту церемонию

О'Нил: если Руди Гобера введут в Зал славы, я надену платье на эту церемонию
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Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил поделился резким мнением о 33-летнем центровом «Миннесоты Тимбервулвз» французе Руди Гобере.

«Руди, этот ублюдок, зарабатывает $ 250 млн. И он этого не заслуживает. Как президент «Альянса бигменов» хочу заявить, что если ты зарабатываешь большие деньги, то играй как бигмен. Если Руди попадёт в Зал славы, то я надену платье на эту церемонию.

Бросай мяч, вырубай людей. Не позволяй какому-нибудь белому парню из Денвера толкать себя и говорить гадости в свой адрес, а потом в последнюю секунду хватать его за шиворот [и выяснять отношения]», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.

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