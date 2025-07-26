Братья Моррис готовы провести бой по боксу с братьями Йокич, чтобы урегулировать конфликт

Маркиф и Маркус Моррисы заявили во время интервью на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq о готовности провести бой по боксу с братьями 30-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Николы Йокича, который выступает на позиции центрового в «Денвер Наггетс».

Маркиф Моррис. Чем больше шкаф, тем громче падает. Хотя мы [с Маркусом] тоже немаленькие. Мой рост составляет 208 см, а вес — 122 кг. Я даже больше того с ирокезом [Страхини Йокича].

Соведущий подкаста. Мы можем организовать вам бой.

Маркус Моррис. Да, конечно, давай!

Шакил О′Нил. Вроде бы один из братьев Йокичей является бойцом ММА.

Братья Моррис. Нам неинтересны эти захваты и тому подобное. Только бокс.

Шакил О′Нил. Я ставлю на Моррисов, этих парней из Филадельфии.

Напомним, в 2021 году лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич во время матча с «Майами Хит» нанёс Маркифу Моррису сильный удар плечом в область спины в ответ на его фол. Моррис упал на паркет, через некоторое время его унесли с площадки на носилках.

Затем, после инцидента, братья Николай, Неманья и Страхиня создали отдельный аккаунт в социальных сетях, чтобы ответить на обвинения братьев Моррис.