Американский баскетболист сравнил один из клубов НБА с мадридским «Реалом»

30-летний атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» американец Джош Харт сравнил клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» с популярной мадридской футбольной командой «Реал».

«Вот в чём дело. «Индиана» — это мадридский «Реал» в баскетболе», — приводит слова Харта портал Basket News.

Напомним, в минувшем сезоне североамериканской лиги «Индиане» удалось выйти в финальную серию организации, где клубу противостояла команда «Оклахома-Сити Тандер». Коллективы суммарно провели шесть встреч, четыре из которых завершились в пользу «Оклахомы». Таким образом, «Тандер» стали чемпионами НБА.