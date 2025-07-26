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«Больно». В «Далласе» прокомментировали февральский обмен Дончича на Дэвиса

«Больно». В «Далласе» прокомментировали февральский обмен Дончича на Дэвиса
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Представитель фронт-офиса техасского клуба «Даллас Маверикс», который пожелал остаться анонимным, поделился мыслями насчёт февральского обмена 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» на 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса.

«Всякий раз, когда вы обмениваете по-настоящему великого игрока, это больно. Мы любим Эй Ди и чувствуем, что у нас есть все шансы создать отличную команду, которая будет двигаться вперёд. В этом году игроки пойдут на поправку и мы будем в лидерах конференции перед плей-офф. Это наша цель», — приводит слова анонимного представителя «Далласа» портал Basket News.

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