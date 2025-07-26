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«Верю». Инсайдер объяснил, почему Леброн может перейти в «Даллас»

«Верю». Инсайдер объяснил, почему Леброн может перейти в «Даллас»
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Авторитетный американский инсайдер Марк Стейн объяснил, почему четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественник Леброн Джеймс может покинуть «Лос-Анджелес Лейкерос» и перейти в «Даллас Маверикс».

«Я верю, что Леброн Джеймс действительно испытывает неподдельное любопытство насчёт игры за «Даллас». Учитывайте, что он хорошо обосновался в Лос-Анджелесе. Последние семь лет этот город был основным местом жительства его семьи. И сейчас Брон строит новый дом в районе Беверли-Хиллз.

Чтобы играть в другом месте на данном этапе его жизни и карьеры, ему, возможно, понадобится место, которое обеспечит ему особый уровень комфорта.

Кажется, «Даллас» идеально подходит для этого, учитывая, что в команде работает много людей, которых он уже хорошо знает: от генерального менеджера Нико Харрисона и тренера Джейсона Кидда до бывших товарищей по команде Энтони Дэвиса и Кайри Ирвинга», — написал Стейн в своём блоге.

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