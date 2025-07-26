Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Олимпиакос» объявил о расставании с Филипом Петрушевым, назвав его новую команду

«Олимпиакос» объявил о расставании с Филипом Петрушевым, назвав его новую команду
Комментарии

25-летний сербский центровой Филип Петрушев покинул греческий «Олимпиакос». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Согласно информации из пресс-релиза, представитель Сербии продолжит карьеру в клубе «Дубай». Таким образом, «Олимпиакос» получит отступные от Филипа, так как контракт Петрушева с греческим коллективом был заключён до 2026 года.

Напомним, минувший сезон Филип провёл в аренде у клуба «Црвена Звезда». Он принял участие в 28 играх в составе команды в рамках Адриатической лиги. В среднем за матч сербский атлет набирал 13,6 очка, делал 5,0 подбора, отдавал 1,8 передачи, а также совершал 0,6 перехвата.

Материалы по теме
Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер входит в шорт-лист «Олимпиакоса» — инсайдер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android