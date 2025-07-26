«Олимпиакос» объявил о расставании с Филипом Петрушевым, назвав его новую команду

25-летний сербский центровой Филип Петрушев покинул греческий «Олимпиакос». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Согласно информации из пресс-релиза, представитель Сербии продолжит карьеру в клубе «Дубай». Таким образом, «Олимпиакос» получит отступные от Филипа, так как контракт Петрушева с греческим коллективом был заключён до 2026 года.

Напомним, минувший сезон Филип провёл в аренде у клуба «Црвена Звезда». Он принял участие в 28 играх в составе команды в рамках Адриатической лиги. В среднем за матч сербский атлет набирал 13,6 очка, делал 5,0 подбора, отдавал 1,8 передачи, а также совершал 0,6 перехвата.