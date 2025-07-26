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Инсайдер: Эйтон был целью «Лейкерс» с первых минут открытия рынка свободных агентов

Инсайдер: Эйтон был целью «Лейкерс» с первых минут открытия рынка свободных агентов
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Инсайдер Марк Стейн считает, что центровой Деандре Эйтон с самого начала был целью «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Полагаю, Деандре Эйтон был главной целью «Лейкерс» среди центровых с первых минут рынка свободных агентов. Я знаю, некоторым может показаться, что «Лейкерс» упустили Брука Лопеса и сделали ставку на Эйтона, но это было не так. Эйтон и «Блэйзерс» заключили соглашение о выкупе за день до официального начала рынка свободных агентов, и многие заинтересованные команды сразу же стали считать, что багамец почти гарантированно перейдёт в «Лейкерс», — написал инсайдер в своей колонке.

В минувшем сезоне Эйтон провёл на площадке 40 игр, набирая в среднем 14,4 очка, делая 10,2 подбора и 1,6 результативной передачи за 30,2 минуты игрового времени. Для центрового предстоящий сезон станет уже восьмым в североамериканской лиге. В среднем за карьеру у Деандре 16,4 очка, 10,5 подбора и 1,6 передачи.

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