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Эван Фурнье продлил контракт с «Олимпиакосом»

Эван Фурнье продлил контракт с «Олимпиакосом»
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32-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции атакующего защитника, француз Эван Фурнье продлил контракт с греческим клубом «Олимпиакос». Об этом сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на три года.

Как сообщалось ранее, за сезон французский баскетболист будет получать € 2,7 млн.

Эван выступает на профессиональном уровне с 2009 года. В составе «Олимпиакоса» Фурнье играет с 2024 года. Он является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр и бронзовым призёром чемпионата мира.

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