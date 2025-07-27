Эван Фурнье продлил контракт с «Олимпиакосом»

32-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции атакующего защитника, француз Эван Фурнье продлил контракт с греческим клубом «Олимпиакос». Об этом сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на три года.

Как сообщалось ранее, за сезон французский баскетболист будет получать € 2,7 млн.

Эван выступает на профессиональном уровне с 2009 года. В составе «Олимпиакоса» Фурнье играет с 2024 года. Он является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр и бронзовым призёром чемпионата мира.