Владимир Гомельский отреагировал на критику Шакила О'Нила в адрес Руди Гобера

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу критики центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера со стороны легендарного центрового четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О'Нила. Ранее О'Нил не раз жёстко высказывался в адрес француза, заявляя, что тот должен выкладываться в играх больше.

«У Шака [Шакила О'Нила] нет никакой ненависти к Гоберу. Просто у Шака такое своеобразное чувство юмора», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

В прошлом сезоне НБА Гобер сыграл в 87 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 11,3 очка, совершал 10,5 подбора и отдавал 1,6 передачи.

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