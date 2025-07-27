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Отец Яниса Тиммы высказался о Седоковой после обращения в полицию России и Латвии

Отец Яниса Тиммы высказался о Седоковой после обращения в полицию России и Латвии
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Райтис Тимма, отец скончавшегося баскетболиста Яниса Тиммы, подтвердил факт подачи заявлений в правоохранительные органы Латвии и России против певицы Анны Седоковой с целью привлечь её к уголовной ответственности по статье «доведение до самоубийства».

«Заявление подано. Седокова с нами не связывается и никогда этого не делала уже с 2021 года», – приводит слова Райтиса издание «Аргументы и факты».

Седокова является бывшей женой Тиммы. Спортсмен скончался в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. По версии следствия, Янис совершил самоубийство. За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма, выступая в России, играл за такие команды, как петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и казанский УНИКС.

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