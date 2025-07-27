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Экс-президент профсоюза игроков НБА — о СВА: нельзя наказывать за хороший драфт

Экс-президент профсоюза игроков НБА — о СВА: нельзя наказывать за хороший драфт
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33-летний бывший президент профсоюза игроков НБА и атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» американец Си Джей Макколлум высказался о новом коллективном соглашении лиги (СВА), в котором успел принять участие в роли представителя баскетболистов.

«Не должно быть так, что команды наказывают за удачный драфт. Если клуб хорошо работает на драфте и ему везёт с выбором игроков, как мы видели на примере некоторых команд, он не должен сталкиваться с проблемами только потому, что теперь нужно платить многим талантливым баскетболистам, которых сам же и выбрал.

Команда должна иметь возможность сохранить своих игроков и выплачивать им достойные контракты, особенно в тот период, когда у неё есть реальные шансы побороться за чемпионство. Не стоит вводить такие жёсткие ограничения. Конечно, это вопросы, которые предстоит решить лиге и профсоюзу игроков, и обсуждение этой темы, безусловно, будет продолжаться», — сказал Макколлум на YouTube-канале The Young Man and The Three.

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