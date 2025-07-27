Стефен Карри не считает, что он разрушил баскетбол

Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался относительно того, что с его приходом в лигу многие стали делать акцент лишь на трёхочковые броски, что, в свою очередь, испортило баскетбол.

«Когда-то Марк Джексон, уйдя из нашей команды и вернувшись к работе комментатором, сказал: «Ты портишь школьный баскетбол», ведь тогда его дети как раз играли. Он говорил: «Я захожу в зал, и все бросают с девяти метров». Я даже публично обратился ко всем: «Пожалуйста, перестаньте отмечать меня и выкладывать видео с этими ужасными бросками и выбором моментов для броска в матчах, ведь за тем, как я играю, стоит целый процесс».

Я всегда подчёркиваю: мне важно, чтобы люди, чтобы дети не боялись мечтать, расширять свои границы, быть креативными на площадке, строить свою уверенность. Но нужно понимать: я занимаюсь этим уже очень-очень давно. Мне повезло — я вложил тысячи часов в работу. Даже когда я пришёл в лигу, дальние броски не были моей сильной стороной — я развивал это постепенно. Так что никакой вины я не чувствую. Вообще никакой. Наоборот, интересно будет посмотреть, к чему всё это приведёт», — сказал Карри в интервью Complex.