Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Известный рэпер Ice Cube не включил Коби Брайанта в список легенд Лос-Анджелеса

Известный рэпер Ice Cube не включил Коби Брайанта в список легенд Лос-Анджелеса
Комментарии

56-летний американский рэпер, актёр, сценарист, режиссёр и композитор Ice Cube рассказал о величайших спортсменах в истории города Лос-Анджелес, не включив в список пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Я бы сказал, что это Мэджик [Джонсон]. Маркус Аллен. В хоккее, конечно, Уэйн Гретцки. В бейсболе — Фернандо Валенсуэла», — сказал Ice Cube в подкасте Games With Names на YouTube.

Хотя в этом же интервью Ice Cube сказал: «У меня не так много героев моложе меня, и Брайант был одним из них». Но когда речь зашла о легендах Лос-Анджелеса, Коби не был упомянут.

Сейчас читают:
81 очко Коби Брайанта за матч — достижение, в которое до сих пор сложно поверить
81 очко Коби Брайанта за матч — достижение, в которое до сих пор сложно поверить
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android