Известный рэпер Ice Cube не включил Коби Брайанта в список легенд Лос-Анджелеса

56-летний американский рэпер, актёр, сценарист, режиссёр и композитор Ice Cube рассказал о величайших спортсменах в истории города Лос-Анджелес, не включив в список пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Я бы сказал, что это Мэджик [Джонсон]. Маркус Аллен. В хоккее, конечно, Уэйн Гретцки. В бейсболе — Фернандо Валенсуэла», — сказал Ice Cube в подкасте Games With Names на YouTube.

Хотя в этом же интервью Ice Cube сказал: «У меня не так много героев моложе меня, и Брайант был одним из них». Но когда речь зашла о легендах Лос-Анджелеса, Коби не был упомянут.