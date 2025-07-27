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«Не буду изображать, что всё было гладко». Ирвинг — о «Бруклине» во главе с Нэшем

«Не буду изображать, что всё было гладко». Ирвинг — о «Бруклине» во главе с Нэшем
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением о том, что во время его игры за «Бруклин Нетс» с тренером Стивом Нэшем всё было не так радужно, как казалось.

«Я позволю Кевину Дюранту ответить на вопрос, как Стив Нэш стал нашим тренером. Но у меня уже были свои мысли о том, как будет развиваться ситуация с тренерским составом. Мы уже обсудили это, но я не буду сидеть здесь и изображать, что всё было легко и гладко в «Бруклине». Мы в Нью-Йорке, медиастолице мира, тут нужно двигаться немного по-другому. Я не был готов к этому пути, и происходило много всего — не только в Бруклине, но и в «Нетс», — сказал Ирвинг на своей личной трансляции в одной из социальных сетей.

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