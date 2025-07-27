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Известный инсайдер сообщил, сколько ещё лет Леброн Джеймс будет играть в НБА

Известный инсайдер сообщил, сколько ещё лет Леброн Джеймс будет играть в НБА
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Авторитетный американский инсайдер Марк Стайн рассказал, сколько, по его мнению, может выступать форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я считаю, что возможность того, что Леброн будет играть 25 сезонов, вполне реальна. Это, конечно, просто интуитивное ощущение на данный момент, но меня точно не удивит, если он сыграет ещё два сезона после этого. Я уже говорил, думаю, что он сыграет как минимум 24 сезона. А если дойти до этого, почему бы не сыграть целых 25 лет?» — написал Стайн в своём блоге.

Напомним, Леброн провёл 22 сезона в НБА. Предстоящий чемпионат-2025/2026 станет для Короля 23-м в карьере. 30 декабря Джеймсу исполнится 41 год.

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