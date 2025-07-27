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Инсайдер оценил вероятность очередного возвращения Леброна Джеймса в «Кливленд»

Инсайдер оценил вероятность очередного возвращения Леброна Джеймса в «Кливленд»
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Журналист New York Times Марк Штейн оценил вероятность возвращения 40-летнего форварда команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс».

«Я считаю, что возвращение Джеймса в «Кливленд» в третий раз стало бы, пожалуй, самым близким к сказочному завершением его карьеры, если он действительно решит продолжить играть в сезоне-2026/2027. Однако пока неясно, насколько сам клуб готов к такому воссоединению», — приводит слова Штейна аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х (ранее Twitter).

Леброн был выбран на драфте 2003 года под общим первым номером командой «Кавальерс». В 2010-м ушёл в «Майами Хит», где завоевал два титула. В 2014-м вернулся в «Кливленд» и принёс им

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