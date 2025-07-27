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Фото: Ламело Болл сделал странную татуировку

Фото: Ламело Болл сделал странную татуировку
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл сделал странную татуировку на ноге с использованием языков пламени.

Фото: Социальные сети iamelvistattoo

В сезоне-2024/2025 «Шарлотт» занял 14-е место в Восточной конференции с результатом в 19 побед при 63 поражениях. 23-летний Болл сыграл в 47 матчах регулярного чемпионата, в среднем за игру набирая 25,2 очка, 4,9 подбора и 7,4 передачи.

За последние три сезона Ламело сыграл в 105 матчах из 246 возможных. Для Болла чемпионат-2024/2025 стал пятым в профессиональной карьере. Ни разу команда с ним в составе не проходила в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В предстоящем сезоне Ламело будет получать около $ 38 млн.

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