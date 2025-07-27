«Обмен великого игрока — боль». Менеджер «Далласа» — о действиях клуба в НБА

Анонимный менеджер «Даллас Маверикс» поделился мнением о сделках клуба из Техаса за последний год, которые включают переход из «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Энтони Дэвиса и многие другие.

«Всякий раз, когда вы обмениваете действительно великого игрока, это будет больно. Мы любим Дэвиса и считаем, что у нас есть все шансы создать отличную команду, которая будет двигаться вперёд. В предстоящем сезоне благодаря улучшению здоровья игроков мы будем близки к вершине конференции перед плей-офф. Это наша цель», — приводит слова неназванного менеджера журналист Кит Смит в социальных сетях.