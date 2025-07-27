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«Завоевать титул — совсем другое». Уэйд — о спорах про величие Хардена

«Завоевать титул — совсем другое». Уэйд — о спорах про величие Хардена
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43-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» американец Дуэйн Уэйд высказался о спорах про величие защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймса Хардена.

«Будет много споров: «Он лучше, потому что набрал больше очков», «Он лучше, потому что мне больше нравится его стиль игры», «Он лучше, потому что у него больше чемпионских титулов». Такие разговоры ни к чему не приводят. Завоевать чемпионский титул — это совсем другое, чем просто быть выдающимся игроком с хорошей статистикой. У меня могло бы быть и больше статистических показателей, если бы я не ставил целью победу в чемпионате», — приводит слова Уэйда издание Sports Illustrated.

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