«Я был врагом номер один». Чемпион НБА — о свисте в свой адрес

Бывший профессиональный игрок Мэтт Барнс, который стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал, почему его освистывали в лиге на примере реслинга.

«Трудно быть плохим парнем или злодеем, когда ты на самом деле не плохой человек. Как-то я был главным врагом номер один. Мы как раз были в одном из туров на Восточном побережье, и близнецы [дети Барнса] были с нами. После игры они спрашивают: «Папа, почему, когда объявили твоё имя, все начали свистеть?» Я им отвечаю: «Папа как Undertaker [рестлер]. Каждый раз, когда я выхожу, мне нужно защищать лучшего игрока, а это как Халк Хоган. Все хотят, чтобы Халк Хоган победил, но потом появляется Undertaker и немного всё портит. Так что меня освистывают, потому что уважают, им не нравится то, что я делаю», — приводит слова Барнса The Sports Rush.