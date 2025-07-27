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Инсайдер НБА: «Лейкерс» предпочли бы расторгнуть контракт с Леброном после сезона

Инсайдер НБА: «Лейкерс» предпочли бы расторгнуть контракт с Леброном после сезона
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Известный журналист и инсайдер НБА Марк Стайн рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может расторгнуть контракт с форвардом Леброном Джеймсом после окончания сезона-2025/2026.

«В глубине души он знает, что угроза его ухода из «Лейкерс» следующим летом сейчас не представляет никакой угрозы. Это беспокоило каждую команду, за которую он играл в течение первых 22 сезонов своей карьеры, но «Лейкерс», как принято считать, предпочли бы расторгнуть контракт Джеймса после сезона-2025/2026», — написал Стайн в своём блоге.

Напомним, 40-летний Леброн активировал опцию игрока в своём контракте и в следующем сезоне получит $ 52,6 млн.

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