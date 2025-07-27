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«Мы умоляли». Сын Майкла Джордана — о запрете сняться в известном фильме

«Мы умоляли». Сын Майкла Джордана — о запрете сняться в известном фильме
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36-летний Джеффри Джордан, который является сыном легендарного баскетболиста Майкла Джордана, рассказал, как его мама Хуанита Ваной запретила ему сниматься в фильме «Космический Джем» (Space Jam).

«Я был расстроен, что не смог сняться в нём. Мама, безусловно, очень оберегала нас в детстве. Мы умоляли и просили позволить нам сняться в фильме, но в итоге нам не разрешили, но было весело находиться на съёмочной площадке», — приводит слова Джеффри Sportskeeda.

Напомним, «Космический Джем» вышел в 1996 году, а Майкл Джордан получил в фильме главную роль. Также в картине снимались известные баскетболисты Чарльз Баркли, Маггси Богс, Шон Брэдли, Патрик Юинг и Ларри Джонсон.

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