«Король баскетбола в Северной Каролине». Карри — о первой встрече с Леброном в колледже

36-летний разыгрывающий защитник и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри, представляющий команду «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал о первой встрече со звёздным форвардом и четырёхкратным обладателем титула Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс») во время выступления в колледже.

«Я был на высоте, и, конечно, каждый раз, когда я забивал мяч, камера показывала его. Он устраивал все эти яркие празднования. [Леброн] пришёл на тот матч в тот день и сидел у кромки площадки. Я набрал больше 40 очков.

Именно тогда я впервые с ним встретился. Вернувшись на игру, после матча [Джеймс] вышел из раздевалки с футболкой, на которой было написано: «Король баскетбола в Северной Каролине», — сказал Карри на YouTube-канале Complex.