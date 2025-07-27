Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Король баскетбола в Северной Каролине». Карри — о первой встрече с Леброном в колледже

«Король баскетбола в Северной Каролине». Карри — о первой встрече с Леброном в колледже
Комментарии

36-летний разыгрывающий защитник и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри, представляющий команду «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал о первой встрече со звёздным форвардом и четырёхкратным обладателем титула Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс») во время выступления в колледже.

«Я был на высоте, и, конечно, каждый раз, когда я забивал мяч, камера показывала его. Он устраивал все эти яркие празднования. [Леброн] пришёл на тот матч в тот день и сидел у кромки площадки. Я набрал больше 40 очков.

Именно тогда я впервые с ним встретился. Вернувшись на игру, после матча [Джеймс] вышел из раздевалки с футболкой, на которой было написано: «Король баскетбола в Северной Каролине», — сказал Карри на YouTube-канале Complex.

Материалы по теме
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
Live
Леброн Джеймс уйдёт из «Лейкерс»? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android