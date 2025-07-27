«Влияю на результат». Сын Майкла Джордана рассказал, как в детстве ходил на матчи «Чикаго»

36-летний бывший американский баскетболист Джеффри Джордан, являющийся сыном легендарного шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, рассказал, как посещал матчи отца.

«Я помню много моментов во время плей-офф, особенно в сезоне-1996/1997. Мы сидели в боксе, и я в юном возрасте стал суеверным. Я вставал на месте перед тем, как делались броски, а когда мяч приближался к кольцу, садился обратно, словно это помогало попасть в корзину. Я действительно верил, что как-то влияю на результат, что у меня есть сила воздействовать на бросок. Я до сих пор помню эти игры в плей-офф с 1996 по 1998 год. Атмосфера в «Юнайтед-центре» в то время была просто сумасшедшей. А потом мы тайком спускались в раздевалку, чтобы сделать фотографии и взять автографы у Денниса [Родмана]», — приводит слова Джордана-младшего Sportskeeda.