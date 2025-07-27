«Что-то феноменальное!» Джефф Тиг ответил, какая версия Коби Брайанта была сильнее

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг ответил, какая версия легендарного пятикратного чемпиона лиги Коби Брайанта была сильнее.

«Он забил подряд что-то около 15 бросков, если не больше. Просто невероятная серия — большую часть игры у него вообще ничего не летело, но, когда наступила четвёртая четверть, он выдал что-то феноменальное: подряд восемь точных бросков!

Атмосфера на площадке стала такой, будто это аренa «Лейкерс», — народ выбегал на паркет, все сходили с ума. У него есть то, чего у 24-го никогда не будет, — способность отрастить волосы!» — сказал Тиг на YouTube-канале Club 520 Podcast.