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Шакил О'Нил назвал свою десятку лучших центровых в истории НБА

Шакил О'Нил назвал свою десятку лучших центровых в истории НБА
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Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил назвал на своей странице в социальной сети собственный топ-10 лучших центровых в истории североамериканской организации.

Топ-10 лучших центровых в истории НБА по версии Шакила О'Нила.

1. Карим Абдул-Джаббар.
2. Шакил О'Нил.
3. Уилт Чемберлен.
4. Билл Расселл.
5. Хаким Оладжьювон.
6. Дэвид Робинсон.
7. Никола Йокич.
8. Мозес Мэлоун.
9. Патрик Юинг.
10. Джордж Майкан.

Напомним, Шакилу 53 года. Он был трижды признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии лиги, а также является чемпионом Олимпийских игр — 1996. На профессиональном уровне американский баскетболист выступал с 1992 по 2011 год.

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