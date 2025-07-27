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Сэм Митчелл упрекнул «Голден Стэйт» за провал в развитии молодого баскетболиста

Сэм Митчелл упрекнул «Голден Стэйт» за провал в развитии молодого баскетболиста
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Бывший игрок и тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Сэм Митчелл упрекнул руководство калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» за то, что им не удалось полностью развить 22-летнего лёгкого форварда, представляющего Конго, Жонатана Кумингу.

«Жонатану Куминге так и не удалось сформировать собственную игровую идентичность — у него не было возможности проявить себя, чтобы люди могли понять, какой он игрок. Хотя он мне симпатичен, я до сих пор не могу точно сказать, в каком именно амплуа он силён.

Думаю, у него есть все шансы стать действительно хорошим баскетболистом, но пока это трудно понять из-за нестабильного игрового времени», — сказал Митчелл в интервью на радиостанции SiriusXM NBA.

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