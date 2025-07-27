В USA Today оценили игру Егора Дёмина в Летней лиге НБА, отметив неожиданный аспект

Журналист авторитетного издания USA Today Шариф Филлипс-Китон в своей колонке поделился мыслями насчёт выступлений 19-летнего новичка «Бруклин Нетс» россиянина Егора Дёмина в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Егор Дёмин умеет бросать. Будучи выбранным восьмым на драфте и ставшим первым выбором «Нетс» в первом раунде, Дёмин приходил в лигу с одним из главных вопросов к нему — сможет ли он эффективно действовать без мяча из-за не самых впечатляющих показателей по броскам. Несмотря на вполне достойную статистику — 11,3 очка, 4,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру — Дёмин продемонстрировал, что может быть эффективен и вне мяча: он реализовывал 43,5% трёхочковых, делая в среднем 7,7 попытки за матч», — написал Филлипс-Китон.