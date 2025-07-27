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«Он разорвал нас». Сын Джордана отметил игрока, которого было труднее всего сдерживать

«Он разорвал нас». Сын Джордана отметил игрока, которого было труднее всего сдерживать
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Маркус Джордан, являющийся сыном легендарного шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, вспомнил, что во время игры в школе ему было труднее всего сдерживать Джеффа Тига, который стал чемпионом НБА в составе «Милуоки» в 2021 году.

«Думаю, самым сложным соперником для меня в защите в школе был Джефф Тиг. Защищаться против него оказалось особенно трудно, и это стало для меня полной неожиданностью. Я тогда вообще не знал о Тиге — он играл за команду Indy Peeks, и я слышал о нём впервые. Это был мой первый опыт игры вне своего штата, уровень соперничества был совсем другой. В тот день он просто разорвал нашу команду», — сказал Джордан в интервью Хорасу Гранту.

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