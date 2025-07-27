«Пошло оно всё». Сын Джордана признался, как потеря кумиров едва не стоила ему трезвости

Маркус Джордан, являющийся сыном легендарного шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, рассказал, что был близок к тому, чтобы отказаться от воздержания от алкоголя ввиду череды смертей своих кумиров — легендарного рестлера Халка Хогана и культового музыкального исполнителя Оззи Осборна.

«Вчера был очень тяжёлый день — осознание того, что на этой неделе ушли из жизни два человека, которые были настоящими иконами моего детства, сильно задело меня. Я связался со своими родителями и братьями/сёстрами, потому что жизнь коротка и так важно проводить время с близкими, кого любишь.

Поймал серьёзный приступ «да пошло оно всё» и чуть не сорвался… Стало грустно от того, как из социальных сетей ушло всё весёлое, настоящее. Раньше там было нормально быть странным, иметь своё мнение, учиться на ошибках прямо на виду у всех. Теперь же стало почти обязательным подстраиваться под какие-то шаблоны, «вписываться» в общество. И не удивительно, что люди всё чаще предпочитают держать свои мысли при себе… Но ведь так не должно быть.

К счастью, у меня есть семья и друзья, которые воспитали меня правильно и любят меня. Но сердце болит за тех, кому не так повезло. 107 дней трезвости и двигаюсь дальше», — написал Джордан на своей странице в социальной сети.

Напомним, Маркус был арестован в феврале этого года. Полиция обнаружила его сидящим в своём автомобиле, припаркованном на железнодорожных путях во Флориде.

Впоследствии сыну Джордана предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде, преступлении, связанном с хранением запрещённого вещества, в причинении материального ущерба и в сопротивлении офицеру полиции. Сообщалось, что он добивается включения в программу по лечению от зависимости, чтобы «обезопасить себя и общество».