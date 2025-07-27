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«Пошло оно всё». Сын Джордана признался, как потеря кумиров едва не стоила ему трезвости

«Пошло оно всё». Сын Джордана признался, как потеря кумиров едва не стоила ему трезвости
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Маркус Джордан, являющийся сыном легендарного шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, рассказал, что был близок к тому, чтобы отказаться от воздержания от алкоголя ввиду череды смертей своих кумиров — легендарного рестлера Халка Хогана и культового музыкального исполнителя Оззи Осборна.

«Вчера был очень тяжёлый день — осознание того, что на этой неделе ушли из жизни два человека, которые были настоящими иконами моего детства, сильно задело меня. Я связался со своими родителями и братьями/сёстрами, потому что жизнь коротка и так важно проводить время с близкими, кого любишь.

Поймал серьёзный приступ «да пошло оно всё» и чуть не сорвался… Стало грустно от того, как из социальных сетей ушло всё весёлое, настоящее. Раньше там было нормально быть странным, иметь своё мнение, учиться на ошибках прямо на виду у всех. Теперь же стало почти обязательным подстраиваться под какие-то шаблоны, «вписываться» в общество. И не удивительно, что люди всё чаще предпочитают держать свои мысли при себе… Но ведь так не должно быть.

К счастью, у меня есть семья и друзья, которые воспитали меня правильно и любят меня. Но сердце болит за тех, кому не так повезло. 107 дней трезвости и двигаюсь дальше», — написал Джордан на своей странице в социальной сети.

Напомним, Маркус был арестован в феврале этого года. Полиция обнаружила его сидящим в своём автомобиле, припаркованном на железнодорожных путях во Флориде.

Впоследствии сыну Джордана предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде, преступлении, связанном с хранением запрещённого вещества, в причинении материального ущерба и в сопротивлении офицеру полиции. Сообщалось, что он добивается включения в программу по лечению от зависимости, чтобы «обезопасить себя и общество».

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