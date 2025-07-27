Хавьер Паскуаль высказался о решении покинуть пост главного тренера «Зенита»

52-летний испанский баскетбольный специалист Хавьер Паскуаль прокомментировал решение покинуть должность главного тренера санкт-петербургского клуба «Зенит».

«Это были очень хорошие годы, но я чувствовал, что пришло время двигаться дальше, что этот этап моей карьеры уже завершён. Отдал всё [этой команде], что мог», — приводит слова Паскуаля портал Eurohoops.

Напомним, Хавьер Паскуаль официально покинул «Зенит» 17 июня, проработав в клубе пять лет. Под его руководством команда завоевала золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022, а также дважды становилась обладателем Суперкубка лиги ВТБ (2022, 2023). В прошлом сезоне клуб завоевал серебро.