Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент.

— Кто по-вашему, на данный момент, именно на данный момент, является лучшим баскетболистом в мире?

— С моей точки зрения, Йокич, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Николе 30 лет. Йокич выступает на профессиональном уровне с 2012 года, а в 2015 году он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клубом «Денвер Наггетс». С тех пор сербский атлет бессменно играет за колорадскую команду. Является чемпионом НБА, а также был трижды признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона (2021, 2022, 2024).