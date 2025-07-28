Экс-игрок НБА Маркус Моррис арестован по обвинению в мошенничестве — TMZ

Бывший игрок НБА Маркус Моррис арестован по обвинению в мошенничестве во Флориде, сообщает TMZ.

По данным источника, он был задержан в воскресенье в округе Бровард, штат Флорида.

За свою карьеру форвард выступал за «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз», «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Клипперс» и ряд других клубов.

В последний раз Моррис появлялся на площадке в сезоне 2023/2024, играя за «Кливленд Кавальерс» и «Филадельфию Сиксерс».

Ранее Маркус сталкивался с несколькими юридическими проблемами, включая прохождение программы реабилитации из-за обвинения в нанесении побоев в 2012 году. Он также был оправдан по обвинениям в нападении, связанным с предполагаемой дракой в 2015 году.