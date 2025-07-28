Назван срок, который может получить экс-игрок НБА за мошенничество со ставками

Бывший бигмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джонтей Портер может получить до четырёх лет тюремного заключения за участие в мошеннических схемах, связанных со ставками на матчи с его участием, информирует журналист Эван Сайдери в социальной сети X.

Бывший игрок «Торонто», который был пожизненно отстранён от выступлений в НБА за причастность к ставкам, 10 декабря предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

По материалам следствия, Портер предоставлял инсайдерскую информацию своим знакомым для заключения ставок, а также отправлял текстовые сообщения прямо во время игр, в которых подробно сообщал о своём самочувствии и намерениях на площадке.