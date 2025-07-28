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Инсайдер объяснил, что может подтолкнуть Леброна к переходу из «Лейкерс» в «Нью-Йорк»

Инсайдер объяснил, что может подтолкнуть Леброна к переходу из «Лейкерс» в «Нью-Йорк»
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Североамериканский журналист и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Стайн высказался поводу возможного перехода лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Нью-Йорк Никс».

«На мой взгляд, любовь Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене», о которой всем хорошо известно, ставит под сомнение утверждение о том, что он никогда не станет игроком «Никс», — написал Стайн в своём блоге на платформе Substack.

Руководство «Нью-Йорка» во главе с Леоном Роузом и Уильямом Уэсли имеет прочные связи с Джеймсом, что может дать «Никс» значительное преимущество, если звёздный игрок «Лейкерс» решит рассмотреть новые пути для продолжения своей карьеры.

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