Бронни Джеймс поделился переменами в тренировках после перехода в НБА.

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс высказался о своей подготовке в преддверии второго сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Безусловно, после того как меня выбрали на драфте, я стал гораздо больше работать над своим телом. В НБА требования к физической форме значительно выше, поэтому мне пришлось серьёзно заняться своей физической подготовкой», — цитирует Джеймса-младшего официальный сайт «Лейкерс».

Отметим, что Бронни недавно принял участие в Летней лиге НБА — 2025, где он отыграл шесть матчей, набирая в среднем 11,5 очка, 2,7 результативной передачи и 2,3 подбора за 20,4 минуты на паркете.