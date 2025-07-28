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Бронни Джеймс поделился переменами в тренировках после перехода в НБА.

Бронни Джеймс поделился переменами в тренировках после перехода в НБА.
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс высказался о своей подготовке в преддверии второго сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Безусловно, после того как меня выбрали на драфте, я стал гораздо больше работать над своим телом. В НБА требования к физической форме значительно выше, поэтому мне пришлось серьёзно заняться своей физической подготовкой», — цитирует Джеймса-младшего официальный сайт «Лейкерс».

Отметим, что Бронни недавно принял участие в Летней лиге НБА — 2025, где он отыграл шесть матчей, набирая в среднем 11,5 очка, 2,7 результативной передачи и 2,3 подбора за 20,4 минуты на паркете.

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