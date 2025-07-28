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«Миннесота» потерпела пятое поражение за сезон в WNBA. Клюндикова набрала 5 очков

«Миннесота» потерпела пятое поражение за сезон в WNBA. Клюндикова набрала 5 очков
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Сегодня, 28 июля, завершился очередной матч в рамках женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Атланту Дрим». Игра завершилась со счётом 90:86 в пользу гостевой команды.

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В составе «Миннесоты» на площадке появилась российская баскетболистка Мария Клюндикова, проведшая в игре три минуты. За это время Клюндикова набрала пять очков, сделала один подбор и совершила один блок-шот. Другая российская игрок, Анастасия Олаири Косу, в матче участия не принимала.

Примечательно, что это поражение стало для «Линкс» лишь пятым в текущем сезоне WNBA, однако команда по-прежнему лидирует в лиге, имея на своём счету 22 победы.

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