«Миннесота» потерпела пятое поражение за сезон в WNBA. Клюндикова набрала 5 очков

Сегодня, 28 июля, завершился очередной матч в рамках женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Атланту Дрим». Игра завершилась со счётом 90:86 в пользу гостевой команды.

В составе «Миннесоты» на площадке появилась российская баскетболистка Мария Клюндикова, проведшая в игре три минуты. За это время Клюндикова набрала пять очков, сделала один подбор и совершила один блок-шот. Другая российская игрок, Анастасия Олаири Косу, в матче участия не принимала.

Примечательно, что это поражение стало для «Линкс» лишь пятым в текущем сезоне WNBA, однако команда по-прежнему лидирует в лиге, имея на своём счету 22 победы.