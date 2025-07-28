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Представлен рейтинг игроков в NBA 2K26. Лишь у трёх он составил 98 баллов

Портал Hoop Muse представил рейтинг баскетболистов в игре NBA 2K26, релиз которой запланирован на сентябрь 2025 года. Самый высокий рейтинг, 98, получили сразу три спортсмена — Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

Рейтинг 96 получили Леброн Джеймс и Лука Дончич (оба — «Лос-Анджелес Лейкерс»). Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») и Энтони Дэвис («Даллас Маверикс») получили 95-балльный рейтинг.

Рейтинг Энтони Эдвардса («Миннесота Тимбервулвз»), Донована Митчелла («Кливленд Кавальерс») и Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио Спёрс») составил 94. 93-балльный рейтинг получили Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»), Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс (оба — «Нью-Йорк Никс»).

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