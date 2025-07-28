«Высший уровень». Стефен Карри назвал лучшую команду «Голден Стэйт» за время своей карьеры

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022) Стефен Карри выбрал лучший период в истории команды во время своей карьеры. С момента прихода в НБА 37-летний баскетболист выступает исключительно за «Голден Стэйт».

«Лучшая команда, в которой я играл, — и это немного странно говорить, — это, пожалуй, ничья между составом «Уорриорз» 2015/2016 и командой 2016/2017 годов, но по разным причинам. «Химия», распределение ролей, у каждого на площадке была своя чёткая задача, высочайший уровень мастерства, баскетбольного интеллекта, атлетизма, отличное тренерское руководство — всё было на пике. Это был высший уровень баскетбола. Что касается олимпийской сборной 2024 года, то, если сравнивать с «Дрим тим», сложно найти команду, где были бы собраны игроки с такими выдающимися резюме, причём как на пике карьеры, так и молодые звёзды. Всё идеально сложилось», — сказал Карри на канале Complex в YouTube.

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