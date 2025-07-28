Эксперт назвал преимущества, которые получит «Хьюстон» за счёт обмена Кевина Дюранта

Известный журналист Дэвид Деннис-младший поделился мнением о переходе форварда Кевина Дюранта в «Хьюстон Рокетс». Спортсмен был обменян в техасский клуб в результате сделки с участием семи команд.

«Думаю, он добавит этой команде значительную универсальность в защите. На мой взгляд, Кевин Дюрант на протяжении всей своей карьеры был недооценён именно как защитник. Он способен обороняться как в трёхсекундной зоне, так и страховать партнёров; у него всегда есть блок-шоты.

Дюранта можно выпускать на площадку вместе с четырьмя отличными защитниками, которыми располагают «Рокетс», и при этом поручить ему ведение атаки.

Можно использовать на площадке таких игроков, как Амен Томпсон и Джош Окоги — последнее приобретение, который, на мой взгляд, скрытое, но очень ценное усиление в защите», — сказал Деннис-младший на канале NBA on ESPN в YouTube.

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