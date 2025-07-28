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«Конец близок, он и сам понимает». Эксперт — о 31-летнем звёздном игроке НБА

«Конец близок, он и сам понимает». Эксперт — о 31-летнем звёздном игроке НБА
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Эксперт и обозреватель Кит Помпи поделился мнением о будущем в НБА центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Мне кажется, Джоэл Эмбиид понимает, что его время в лиге подходит к концу. Возможно, это произойдёт не в этом сезоне, но конец уже близок, и он это осознаёт. Хотя, конечно, я могу ошибаться — вполне возможно, он ещё покажет себя и проведёт сезон на уровне MVP», — сказал обозреватель в эфире SiriusXM NBA Radio.

В прошлом сезоне НБА Эмбиид принял участие лишь в 19 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 передачи.

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