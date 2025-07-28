Игрок НБА Вучевич: фанатам «Олимпиакоса» придётся смотреть придурка Фурнье ещё три сезона

Центровой «Чикаго Буллз» Никола Вучевич пошутил по поводу заключения нового контракта между бывшим товарищем по команде Эваном Фурнье и «Олимпиакосом». Ранее стало известно, что француз продлил соглашение с греческим клубом на три сезона.

«Сочувствую болельщикам «Олимпиакоса», которые будут вынуждены смотреть на этого придурка ещё три сезона», – написал Вучевич на своей странице в социальных сетях.

Вучевич и Фурнье выступали за «Орландо Мэджик» с 2014 по 2021 год.

Эван выступает на профессиональном уровне с 2009 года. В составе «Олимпиакоса» Фурнье играет с 2024 года.

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