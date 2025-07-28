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Игрок ЕЛ ВТБ, которого жёстко раскритиковал Гомельский, продлил контракт с клубом

Игрок ЕЛ ВТБ, которого жёстко раскритиковал Гомельский, продлил контракт с клубом
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24-летний лёгкий форвард «Енисея» Дмитрий Сонько продлил контракт с командой. Об этом информирует пресс-служба красноярского клуба. Новое соглашение со спортсменом рассчитано до конца сезона-2025/2026 с опцией продления («1+1»).

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Сонько принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 7,4 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 0,8 передачи.

Напомним, в апреле 2024 года известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский жёстко раскритиковал Сонько. «Ведь, кроме броска, больше нет ничего. Он ничего больше не умеет: ни защищаться, ни водить мяч, ни отдавать. Такой полуфабрикат на площадке», — говорил в эфире Гомельский. Позже специалист покинул «Матч ТВ».

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