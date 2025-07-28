«Я уже схожу с ума». Шакил О'Нил высказался о своих детях

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил рассказал, что в качестве первостепенной задачи для своих детей ставит образование.

«Мне пришлось немного изменить подход. У меня трое. Большинство моих детей имеют дипломы и делают большие вещи. Я очень счастлив. У меня семеро детей, и все они просто замечательные. У меня нет никаких проблем с детьми. Думаю, лучшим моментом для меня было сказать им, что нам больше не нужен баскетболист в семье, потому что я и так уже схожу с ума», — приводит слова О'Нила Essentially Sports со ссылкой на CBS.

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