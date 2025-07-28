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Аналитик НБА: «Хьюстон» может поставить Кевина Дюранта на позицию центрового

Аналитик НБА: «Хьюстон» может поставить Кевина Дюранта на позицию центрового
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Известный аналитик и эксперт Дэвид Деннис-младший предположил, какая роль может быть у форварда Кевина Дюранта в его новой команде «Хьюстон Рокетс». В клуб из Техаса спортсмен перешёл в результате обмена с участием семи команд.

«Можно выстраивать по-настоящему габаритную пятёрку со Стивеном Адамсом, Кевином Дюрантом и Алпереном Шенгюном, а можно поставить Дюранта на позицию центрового — он не раз доказывал, что справляется с этой ролью. С его приходом команда получает огромную гибкость в защите, и при этом не возникает риска потерять атакующий потенциал из-за обилия оборонительных игроков на площадке, ведь Кевин Дюрант способен в одиночку создавать нападение», — сказал Деннис-младший на канале NBA on ESPN в YouTube.

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