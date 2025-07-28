Видео: Никола Йокич не сдержал слёз после победы своей лошади на скачках

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич эмоционально отреагировал на победу своей лошади на скачках. Соревнования проходили на родине Йокича в Сербии. Прославленный спортсмен и чемпион НБА 2023 года не сумел сдержать слёз от радости.

Йокич не сдержал слёз после победы своей лошади на скачках:

Йокич выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2015 года. Всю карьеру в североамериканской лиге Никола играет за «Денвер». Самым ценным игроком НБА серб становился трижды. В 2023 году центровой стал чемпионом НБА. Этот титул остаётся пока единственным в его карьере. Лошадьми и скачками Йокич увлекается с детства.