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Сборная Сербии назвала предварительную заявку на ЧЕ-2025, указав статус Николы Йокича

Сборная Сербии назвала предварительную заявку на ЧЕ-2025, указав статус Николы Йокича
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Национальная команда Сербии определилась с предварительной заявкой на Евробаскет 2025 года. Список из 17 игроков появился на официальном сайте Сербской федерации баскетбола.

Предварительная заявка сборной Сербии на Евробаскет-2025: Алекса Аврамович («Дубай»), Стефан Йович (свободный агент), Василие Мицич («Хапоэль» Тель-Авив), Богдан Богданович («Лос-Анджелес Клипперс»), Марко Гудурич («Милан»), Урош Трифунович («Тофаш»), Никола Топич («Оклахома-Сити Тандер»), Огнен Добрич (Црвена Звезда»), Ваня Маринкович («Партизан»), Деян Давидовац («Црвена Звезда»), Никола Йович («Майами Хит»), Филип Петрушев («Дубай»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Никола Милутинов («Олимпиакос»), Тристан Вукчевич («Вашингтон Уизардс»), Балша Копривица («Бахчешехир») и Ален Смаилагич («Виртус»).

Соревнования пройдут с 27 августа по 14 сентября.

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