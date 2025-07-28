Легенда НБА Чарльз Баркли назвал лучшего баскетболиста мира в данный момент

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли высказал мнение, что сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич является лучшим баскетболистом в мире в данный момент.

У «Денвера» — лучший игрок мира, и им просто не хватало глубины состава. После первого чемпионства в 2023 году они, к сожалению, немного разобрали команду. Но лучший игрок у них остался, и именно у «Денвера» были, возможно, наилучшие шансы обыграть «Оклахому». То есть команда по-прежнему была очень близка к успеху», — приводит слова Баркли The Denver Post.

Никола Йокич устроил забег со скоростным поездом в Китае: